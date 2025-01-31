Didem Özel Tümer: 417 kilovat saatlik tüketimi olan tüketici artık destek grubunun dışında kalacak

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(Elektrikte tüketime göre fatura dönemi) Bazı abonelerin faturaları şubat içerisinde de gelebilir. Esas itibarıyla 1 Mart’ta faturalara yansıyacak. 417 kilovat saatlik tüketimi olan tüketici artık destek grubunun dışında kalacak. Toplam abonelerimizin (42 milyon) yüzde 3’ünü (1.2 milyon) etkileyecek bir düzenlemeyi hayata geçiriyoruz. Tüketim sınırı 1047 liraya tekabül ediyor. Fatura 2 bin TL civarında olacak. Bin 600 lira fatura ödeyen birisinin faturası 2 bin 900 lira olacak. Yani yüzde 80’lik bir fiyat artışı olacak. Devletin sübvansiyonu içinden 30 milyar TL azalacak.

DOĞAL GAZ İÇİN ÇALIŞILIYOR: (Doğal gazda tüketime göre faturalandırma) Onun üzerinde çalışıyoruz. Muhtemelen bu kış hiçbir şey değişmeyecek. Erzurum ile Antalya’nın durumu farklı. 2025 yılı içerisinde belki bir düzenleme olur. Vatandaşları etkileme noktasında belki yıl sonuna doğru ancak olabilir. Doğal gazda destek herkese yüzde 65 uygulanıyor.

Didem Özel Tümer’in yazısı