Didem Eryar Ünlü: Güneş enerjisiyle tarımı birleştiren proje

Güneş panellerinin altında mahsul yetiştirme uygulaması olarak tanımlanan agrivoltaik tarımın arazi kullanımını iki katına yükseltmesi ve dünyanın artan gıda ihtiyacını karşılamaya yardımcı olması hedefleniyor.



Dünya nüfusu hızla artarken, tarım arazilerinin önemi de her geçen gün artıyor. Tarımda verimliliği ve üretimi artırmak için yenilikçi modeller gündeme geliyor.

Agrivoltaik tarım da bunlardan biri. Güneş panellerinin altında mahsul yetiştirme uygulaması olarak tanımlanan agrivoltaik tarımın arazi kullanımını iki katına yükseltmesi ve dünyanın artan gıda ihtiyacını karşılamaya yardımcı olması hedefleniyor. Agrivoltaik tarımın, açlık ve yetersiz beslenme gibi, tedarik zincirinin iklim koşullarına karşı dayanıklılığının artması konusunda da çözüm sunabileceği düşünülüyor. Avrupa Birliği, güneş enerjisi santrallerinin tarımla entegrasyonunun ticari açıdan uygulanabilirliğini kanıtlamayı amaçlayan yeni bir agrivoltaik girişimini hayata geçirmeyi planlıyor. Brüksel tarafından çiftçiler ve iklim için “kazan-kazan” olarak değerlendirilen projeyi, Alman yenilenebilir enerji şirketi BayWa destekliyor.