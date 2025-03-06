Didem Eryar Ünlü: Dünya genelinde zorla yerinden edilen kişilerin sayısı 100 milyonu aştı

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Dünya genelinde zorla yerinden edilen kişilerin sayısı 2023 itibariyle 100 milyonu aştı. Bu rakam, insani yardım sektörü üzerinde büyük bir baskı oluşturuyor. Ancak bu sayının arkasında, sıradan istatistikler değil, gerçek insanlar, yaşam hikayeleri ve geleceğe dair umutlar yatıyor. Mülteciler ve yerinden edilmiş kişiler, yalnızca yardım alan bireyler değil; aynı zamanda kendi toplulukları için harekete geçen liderler olarak öne çıkıyor. Son yıllarda, mülteciler tarafından yönetilen yardım kuruluşları (Refugee-Led Organizations – RLOs), insani yardım alanında kritik bir rol üstlenmeye başladı. Ancak bu kuruluşlar, finansman eksikliği ve görünürlük sorunlarıyla mücadele ediyor.

Dr. Nicole Behnam, Afet Yardımı için Hayırseverlik Merkezi’nde (Center for Disaster Philanthropy) Strateji ve İnovasyondan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev alıyor. Behmen’in mülteci konusunda yorumları şöyle:

Geleneksel insani yardım mekanizmaları büyük uluslararası kuruluşlar, hükümetler ve BM gibi yapılar tarafından yürütülse de, bu yardımlar genellikle yukarıdan aşağı doğru tasarlanan, yerel liderliği ve toplulukların önceliklerini göz ardı eden bir yaklaşımla gerçekleşiyor. Oysa RLO’lar, kendi topluluklarından gelen insanlar tarafından yönetildiği için, ihtiyaçları en iyi şekilde anlayarak daha etkili yardım sağlayabiliyorlar. Karşılıklı yardımlaşma topluluk içindeki bireylerin ve grupların birbirlerine gönüllü destek vermesi anlamına geliyor. Mülteci liderliğindeki yardım faaliyetleri de tam olarak bu modelin bir parçası. Ancak, RLO’ların büyük yardım kuruluşlarıyla eşit şartlarda rekabet edememesi, bu organizasyonların finansman ve kaynaklara erişimini zorlaştırıyor.

Didem Eryar Ünlü’nün yazısı