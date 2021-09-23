Dicle Üniversitesi’nin eski rektörüne ‘FETÖ’den hapis cezası

Dicle Üniversitesi’nin eski rektörü Prof. Dr. Ayşegül Jale Saraç’a ‘FETÖ’ suçundan yargılandığı davada hapis cezası verildi.

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AA’nın haberine göre Diyarbakır 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Saraç, rektör yardımcıları Prof. Dr. Aytekin Sır, Prof. Dr. Sabri Eyigün ve Prof. Dr. Aslan Bilici, SEGBİS’le katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında hazırladığı mütalaasında sanıkların cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Saraç, ‘FETÖ üyeliği’ne ilişkin somut bir delil bulunmadığını, görev dönemdeki kadrolaşma iddiasının gerçek dışı olduğunu savunarak şunları söyledi: “Hakkımda beyan veren kişiler ya rektör olduğum dönemde karşıma aday olmuş veya karşıdaki adayın etrafında bulunmuş insanlardır. Dolayısıyla husumetten kaynaklı beyan vermiş olabilirler. Kadrolaşma iddiası gerçek değildir. Uzun süren yargılanma nedeniyle mağdur durumdayım, bir an önce mağduriyetimin giderilerek beraatimi talep ediyorum.”

Dönemin rektör yardımcıları da isnat edilen suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme, Saraç ve Sır’a ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan altı yıl üç ay hapis cezası verdi. Diğer iki sanık beraat etti