DHA muhabiri kırpılan videosunun tamamını paylaştı: Neden kestiniz?

Oğlunu kaçıran Eylem Tok’la ilgili haberinin DHA tarafından sansüre uğradığını savunan muhabir Rojda Altıntaş, kırpılan videonun tamamını paylaştı.

Tok’un oğluyla kaçış anı.

Tok’un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur 1 Mart’ta İstanbul’da annesine ait araçla emniyet şeridinde duran gruba çarpmış ve Oğuz Murat Acı’nın ölümüne, dört kişinin de yaralanmasına neden olmuştu.

Bunun üzerine Tok’un oğluyla apar topar önce Mısır’a, buradan da ABD’ye kaçtığı ortaya çıkmıştı.

DHA muhabiri Rojda Altıntaş, bu ölümlü kazayla ilgili haber yapmak istediğini ancak Demirören ailesi tarafından ‘baskılara maruz kaldığını’ duyurmuş ve buna ilişkin ses-görüntü kayıtları paylaşmıştı.

DHA, sansür iddiasını yalanladı ancak Altıntaş, kazadan kısa süre sonra olaydan yaralı kurtulan Süleyman Keçiçi ve vefat eden Aci’nin arkadaşı Deren Kara’yla yaptığı röportajın kritik bölümlerinin kesilerek servis edildiğini belirtti.

Altıntaş görüntüleri şu notla paylaştı:

“Demirören Medya bünyesinde bulunan CNN Türk, vefat eden Oğuz Murat Aci’nin ailesinin evine bugün röportaj yapması için muhabir göndermiş. Olaya karşı bu kadar duyarlıysanız, Türkiye’nin bu olaydan haberi yokken, olaydan 15 saat sonra DHA adına yaptığımız röportajları neden kestirerek yayınlattınız?

Neden ‘yurt dışına kaçırıldı’ iddialarını kestiniz? Neden Eylem Tok’un yurt dışına kaçırdığı oğlunun adını ve babasının mesleğini röportajda kestiniz? Olaydan 15 saat sonra yaralı olarak kurtulan Süleyman Keçiçi ve vefat eden Aci’nin arkadaşı Deren Kara ile yaptığımız röportajlar burada. 3 dakika 44 saniye olan bu röportajlar, 1 dakika 22 saniyeye kadar nasıl kesilip yayınlatıldı? Önce ve sonrası şekliyle burada, buyurun.”