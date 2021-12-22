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Yaramazlara biraz batar!

Devlet tahvili ve kira sertifikası kazançlarından kesinti yapılmayacak

Devlet tahvili ve Hazine bonoları ile varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen kazançların tevkifat (kesinti) oranı 2022 sonuna kadar yüzde 0 olarak uygulanacak.

Cumhurbaşkanlığının 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu kararı eki karara geçici madde ekleyen kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlandı.


Buna göre, bugün itibariyle 31 Aralık 2022 tarihine kadar iktisap edilen, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca ihraç edilen devlet tahvili ve Hazine bonolarından elde edilen gelir ve kazançlar ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançların tevkifat oranı yüzde 0 olarak uygulanacak.

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