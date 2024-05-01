Devler Ligi’nde Borussia Dortmund, PSG’yi tek golle geçti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 1 Mayıs’ta işçileri polis barikatı önünde neden yalnız bıraktığını açıkladı: “Bir takım provokasyonların olacağı ve oradaki kitlenin provoke edileceği bir çatışma ortamının oluşturulmaya çalışıldığı aşikardı.”