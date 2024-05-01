Devler Ligi’nde Borussia Dortmund, PSG’yi tek golle geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain’i (PSG) 1-0 yendi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun yarı finalinde Borussia Dortmund, Signal Iduna Park’ta PSG’yi ağırladı.
Ev sahibi ekip, 36’ncı dakikada Niclas Füllkrug’un attığı golle 1-0 öne geçti.
PSG, ikinci devrede girdiği net pozisyonlardan yararlanamadı.
Mücadeleyi 1-0 kazanan Borussia Dortmund, rövanş öncesi avantaj yakaladı.
Karşılaşmanın rövanşı 7 Mayıs Salı günü Paris’te oynanacak. Burada finale yükselen taraf belli olacak.
Yarı finalin diğer ayağında Bayern Münih ile Real Madrid 2-2 berabere kalmıştı.