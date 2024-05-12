Dev araştırma: 10 kanser vakasından dördü aşırı kiloyla bağlantılı

40 yıl süreyle 4,1 milyon kişiyle yapılan araştırmada kanser vakalarının yüzde 40’ı aşırı kiloyla bağlantılı çıktı.

Dailymail’in haberine göre İsveç’teki Lund Üniversitesi’nin araştırması aşırı kiloya bağlı kanserlerin sayısının katlanarak arttığını ortaya çıkardı.

Araştırmada 32 kanser türü obeziteyle ilişkilendirildi. Bugüne kadar genel olarak 13 kanser türü aşırı kiloyla ilişkilendiriliyordu.

Bulgulara göre vücut kitle endeksindeki her beş puanlık yükseliş, yaygın kanser türlerinden birine yakalanma olasılığını erkeklerde yüzde 24, kadınlarda yüzde 12 oranında artırıyor.

Araştırmanın yürütücüsü Dr. Ming Sun: “Bulgularımız obezitenin kanser üzerindeki etkisinin daha önce bilinenden daha büyük olabileceğini ve özellikle nadir görülen kanserlerde daha fazla risk faktörü oluşturduğunu göstermektedir” dedi.

Araştırmanın ayrıntıları ileriki günlerde açıklanacak.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) verilerine göre dünya genelinde 1 milyardan fazla kişi obeziteyle yaşıyor. 1990-2022 döneminde çocuk ve ergenlerde obezite görülme oranı dört kart arttı.