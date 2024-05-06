Depremin vurduğu Hatayspor’a ‘haciz’ darbesi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde tesisleri zarar gördüğü için çalışmalarını Riva Tesisleri’nde sürdüren Hatayspor’a haciz gönderildi.

Hatayspor sahası depremde büyük hasar almıştı.

Depremlerde hem Hatayspor tesisleri ve Yeni Hatay Stadyumu büyük hasar almıştı. Hatayspor de bu nedenle hazırlıklarını Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı İstanbul Riva’daki eğitim tesislerinde yapıyordu.

Mynet’te yer alan habere göre İstanbul 8’inci İcra Dairesi, İstanbul Gençlik Spor İl Müdürlüğü adına ‘konaklama bedeli’ olarak Hatayspor’a 4 milyon 944 bin TL haciz gönderdi.

Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz hacze şöyle tepki gösterdi:

“Bizden tesisi, 10 Eylül 2023 tarihinde boşaltmamız istenmişti. Biz oraya depremzede misafir olarak gitmiştik. Daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 5 milyon TL para istedi. Görüşmelerimiz devam ediyor. Bizim kuruşa ihtiyacımız olduğu bir dönemde bizden para istenmesine anlam veremedik. Biz maçları kendi stadımızda oynayamadığımız için gelirimiz yok zaten. Gençlik ve Spor Bakanımızdan yardım bekliyoruz.”

Kulüpler Birliği harekete geçti

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Kulüpler Birliği’nin Hatayspor’un borcunu kapatmak için harekete geçtiğini bildirdi.

ÖZEL | Kulüpler Birliği, Hatayspor’un yaklaşık 5 Milyon TL’lik konaklama bedelinin ödenmesi ve icra dosyasının kapatılması için gerekli kurumlarla resmi görüşmelere başlama kararı aldı. — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) May 6, 2024

‘Beş aydır kaşar ekmek yiyoruz’

Hatayspor’un kalecisi Erce Kardeşler, Gaziantep maçı sonrası yaşadığı zorlukları şöyle anlatmıştı:

“Bir kulübün bu kadar sahipsiz kaldığını ilk defa görüyorum. Bir futbol takımı, basketbol idmanı yaparak maçlara hazırlanıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Beş aydır kaşar ekmek yiyoruz.”