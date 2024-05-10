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Yaramazlara biraz batar!

Depremde yaralanan kuşlar tedavi edilerek doğaya salındı

Hatay’da yaralı bulunan 15 yabani kuş, tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı.

Fotoğraflar: AA

Yaralı bulunan kuşlar Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi edildi.


Kuşlar Alahan Mahallesi’ndeki ormanlık alanda doğaya salındı.

HMKÜ Veteriner Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Muhammed Enes Altuğ, depremlerin ardından yabani hayvanların tedavilerinin durmadan sürdüğünü söyledi.

Altuğ, yabani kuş türlerinin tedavi süreçlerinin zor olduğunu vurguladı.

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