Deprem çantasında neler olmalı?

İstanbul’da meydana gelen 6,2’lik Silivri merkezli deprem sonrası İstanbullular hazırlıksız biçimde sokaklara döküldü. ‘Olmazsa olmaz’ deprem çantalarıysa yine ortalıkta yoktu.
Bugün 12:13’ten itibaren Marmara Denizi’nde en büyüğü 6,2 büyüklüğünde peş peşe depremler meydana geldi.
Bir deprem çantasında olması gerekenleri derledik:
Gıda
- Yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve dayanıklı (çabuk bozulmayan) gıdalar (Konserve, kuru meyveler, tahin–pekmez, meyve suyu, bisküvi, enerji barı vb.)
- Aile üyelerine yetecek kadar su.
Önemli resmi belgeler
- Kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)
- Tapu, sigorta, ruhsat belgeleri
- Zorunlu Deprem Poliçesi
- Diplomalar
- Pasaport, banka cüzdanı vb.
- Diğer (evcil hayvan sağlık karnesi ve kimlik kartı vb.)
- Yakınlarınızın adreslerinin ve telefon numaralarının yazdığı bir kağıt
- Yaşadığınız kentin haritası
Giyecek
- İç çamaşırı
- Çorap
- Yağmurluk
- İklime uygun giysiler (Kalın kıyafet mutlaka olmalı)
Hijyen malzemeleri
- Sabun ve dezenfektanlar
- Diş fırçası ve macunu
- Islak mendil
- Tuvalet kâğıdı
- Hijyenik ped
- Bebek bezi
- Evcil hayvan varsa onun için yaş mama ve kum.
Diğer malzemeler
- İlk yardım çantası
- Uyku tulumu veya battaniye
- Çakı, düdük, küçük makas, kafa lambası
- Kâğıt, kalem
- Pilli radyo, el feneri ve yedek piller (dayanıklı/uzun ömürlü pil seçilmeli)
- Telefon şarj etmek için Powerbank
- Arabanız varsa yedek anahtarı
İlaçlar
- Ağrı kesici vb. ilaçlar
- Antibiyotikler
- Düzenli kullandığınız ilaçlar
- Vitamin ve takviyeler
Deprem çantaları belirli aralıklarla kontrol edilip içindekiler yeniden düzenlenmeli.