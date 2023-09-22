Deprem bölgesindeki bazı üniversiteler isterse eğitime uzaktan devam edebilecek

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, depremden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’daki üniversitelerin isterse bu yıla mahsus olmak üzere eğitime uzaktan devam edebileceğini açıkladı.
Özvar, deprem bölgesindeki üniversitelerin rektörleriyle görüşmek için Gaziantep’teydi.
Burada açıklama yapan Özvar, 6 Şubat merkezli Kahramanmaraş depremlerini derinden hisseden Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’daki üniversitelerin isterse 2023-2024 eğitim-öğretim yılına uzaktan devam edebileceğini dile getirdi.
Özvar hangi bölümlerin yüz yüze, hangilerinin uzaktan devam edeceğini üniversitelerin senatolarının karar vereceğini belirtti.