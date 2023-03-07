Deprem bölgesinde acil yıkılacak ve ağır hasarlı bina sayısı 232 bin 632

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede, 232 bin 632 binanın acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptıklarını bildirdi.

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Yıkıcı depremlerde resmi verilere göre can kaybı 46 bin 104’e çıktı. Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Proje Alanları Koordinasyon Toplantısı’nda konuşan Bakan Kurum, son gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

AA’nın haberine göre depremden etkilenen illerde 5 milyon 717 bin bağımsız bölümden oluşan, 1 milyon 712 bin binada inceleme yaptıklarını belirten Kurum, şunları kaydetti:

* İçerisinde 651 bin 416 bağımsız bölüm olan 232 bin 632 binanın acil yıkılacak veya ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptık. İnşallah birkaç gün içerisinde altı ilimizin de hasar tespit çalışmalarını tamamlayarak vatandaşlarımızı bu konuda e-devlet üzerinden bilgilendirmelerle birlikte artık hak sahipliği sürecini de başlatmış olacağız.

* Afet konutlarının inşası için 21 Şubat’ta başlayan ihale süreçleriyle, Gaziantep’te 7 bin 890, Adıyaman’da 1161, Kilis’te 645, Hatay’da 1667, Kahramanmaraş’ta 5 bin 630, Şanlıurfa’da 897, Malatya’da 2 bin 420, Adana’da 590, Osmaniye’de 152 konutun yapımına başladık.

* 21 Şubat’ta başlayan yapım seferberliğiyle 9 Mart’a kadar toplam 27 bin 849 konutun yapımına başlanmış olacak.

* Gaziantep’te, Kahramanmaraş’ta 1240 köy evimizin ve yine Adıyaman’da köy konutlarımızın sözleşmelerini imzaladık ve köy konutlarımızı da 11 ilimizde eş zamanlı yürütüyor olacağız. Önümüzdeki 2 ay içerisinde 11 ilimizin tamamında 309 bin konutumuzun yapım sürecini başlatmış olacağız.