Denizli'de iki yaşındaki bebeği döven kişi tutuklandı

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde bir bebeği dövdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Fotoğraf: Temsili (AA)

22 yaşındaki anne S.B.D. iki yaşındaki bebeği A.K’yi acile götürmüş, çocuğu dövdüğü anlaşılan annenin erkek arkadaşı S.D. gözaltına alınmıştı.

25 yaşındaki S.D. ‘kasten yaralama’ suçundan cezaevine gönderildi.

Bebeğin annesi S.B.D. ifadesinde, eşinden bir süre önce boşandığını, ardından S.D. ile yaşamaya başladığını, S.D’nin alkol aldıktan sonra kendilerine sürekli şiddet uyguladığını söyledi.

Sağ kolunda kırık, vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar olduğu belirtilen bebeğin Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ndeki tedavisi sürüyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, hastanedeki tedavi süreci devam eden bebeğin korumaya alınacağını açıkladı.