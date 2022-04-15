Denizlerde av yasağı başladı

Denizlerde 1 Eylül 2021’de başlayan av sezonu bugün itibarıyla sona erdi. Yeni av sezonu 1 Eylül 2022’de başlayacak.

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Su ürünleri kaynaklarından ekonomik yararlanmak, deniz ve iç sulardaki su ürünlerinin kalite ve stoklarının korunması amacıyla su ürünleri avcılığına getirilen genel yasaklar bugün başladı.

1 Eylül 2021’de açılan sezona palamut avıyla başlayan Karadeniz’deki balıkçılar, yedi aylık sürede istenilen av miktarına ulaşamadı.

Palamut, mezgit ve istavritte beklenen avcılık olmadı

Karadenizli balıkçıların, av sezonunda yüzleri azda olsa hamsiyle güldü, palamut, mezgit ve istavritteyse beklenen avcılık olmadı.

1 Eylül 2022’de yeni sezon başlayacak

Yeni av sezonu açılışı Akdeniz hariç tüm denizlerde 1 Eylül 2022 tarihinde, Akdeniz’de ise 15 Eylül 2022’de başlayacak.

Kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçılar av yasağından muaf olacak.