Denizdeki güneş paneli çiftlikleri, temiz enerjinin bir sonraki atılımı olabilir

Çin’in Şandong eyaletinin yaklaşık 30 kilometre açığında, düzgün sıralar halinde güneş panelleri bulunan ‘çiftlikler’ geçen yılın sonlarında elektrik üretmeye başladı. Uzmanlara göre bu, temiz enerjide çığır açan bir adım.

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Bloomberg’ün haberine göre, Çin’in en büyük yenilenebilir enerji geliştiricisi State Power Investment ve Norveç merkezli Ocean Sun tarafından yürütülen girişim, açık deniz güneş enerjisi teknolojisinin şimdiye kadarki en yüksek profilli girişimlerinden biri. Bu, denizdeki konumların yenilenebilir enerji kaynaklarına ev sahipliği yapmasını sağlayacak ve kıtadaki alanı kısıtlı bölgelerin fosil yakıtlardan uzaklaşmasını hızlandıracak.

Denizde güneş enerjisi üretme denemeleri öncelerinde çok küçük ölçekliydi. Bunlar da hem yüksek maliyetliydi hem de yıkıcı rüzgarlar gibi zorluklar içeriyordu. Yine de uzmanlar, denizde güneş enerjisinin yenilenebilir enerjide önemli ve bir yeni segment haline gelebileceğinden emin.

Pekin’in güneyindeki sanayi merkezi olan Şandong, 2025′ kadar açık denizde ekstradan 11 gigawatt güneş enerjisi üreterek toplam kapasiteyi 42 gigawatt’a çıkarmayı hedefliyor. Bu, Norveç’in kapasitesine eşit. Çin’in diğer eyaletleri de benzer atılımları gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Göllerde, balık çiftliklerinde ve barajlarda halihazırda sayısız ‘yüzer çiftlik’ bulunuyor. Japonya’nın düzinelerce daha küçük çiftlikleri var. Çin ve Hindistan bununla ilgili büyük adımlar attı. Kolombiya, İsrail ve Gana gibi ülkeler de tesisler inşa edildi. Ocak ayında ABD’deki en büyük yüzen güneş enerjisi projesi, New Jersey’deki Canoe Brook su arıtma tesisindeki panellerden bin 400 eve yetecek kadar elektrik sağlayarak faaliyete girdi.