‘Cumhuriyetimizin 100’üncü Yılı Konserleri’ başladı

DenizBank, Cumhuriyet’in kuruluşunun 100’üncü yılı dolayısıyla düzenlediği ‘Cumhuriyetimizin 100’üncü Yılı Konserlerini’ 23 Ekim akşamı, Başkent Ankara’nın kültür sanat merkezi CSO ADA’da başlattı.

Devlet Opera ve Balesi, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ve Ankara Devlet Çoksesli Korosu sanatçılarının sahne aldığı konsere katılım yoğundu.

Atatürk’ün çok sesli müziği Türkiye’de yaygınlaştırma hedefinin yansıması, yerli arya, türkü, senfonik eserler ve marşların yanısıra, klasik Batı müziğinden örneklerin de yer aldığı program, Serhan Bali’nin anlatımıyla seyirciyle buluştu.

‘Çok sesli müzik demek, Cumhuriyetimizin değerlerinin yaşatılması demek’

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, açılış konuşmasında, Cumhuriyet’in kıt kaynaklarla ve büyük kahramanlık öyküleriyle meydana getirilmiş bir eser olduğunu söyledi.

Ateş şöyle devam etti: “Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk savaştan yeni çıkmış bir ulus için yeni bir yaşam inşa ederken kültür ve sanatı bir an dahi unutmamış, bu alandaki değişimi en ön sıralara yerleştirmişti. Cumhuriyet’in ilanından itibaren de sanatın bütün kollarının, özellikle müzik ve sahne sanatlarının kurumsallaşması ve geliştirilmesi için büyük olanaklar sağladı. Çok sesli müzik, demokrasi kültürünü canlı tutması dolayısıyla bizim için ayrı bir yerde. Çünkü çok sesli müzik farklılıklarla beraber yan yana durabilmek; Cumhuriyetimizin değerlerinin yaşatılması demek. DenizBank 100. Yıl Konserlerimizin ilkini başkentimizde gerçekleştirmek bize kıvanç veriyor. İstanbul ve İzmir’de de sahneye taşıyacağımız bu etkinliği ülkemizin çok daha fazla ilinde, halkımız ile buluşturma gayretinde olacağız. Banka olarak bir asırlık Cumhuriyetimizin yıldönümünü, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine taşımak üzere emanet edilen 100 yıllık birikimi alıp hep daha ileri taşıyan değerli sanatçılarımız ve sanatsever dostlarımızla kutlamanın gururuyla; bu harikulade konserin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese, gönülden teşekkür ediyorum.”