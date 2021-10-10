Denizanası uyarısı: Elektrik gibi çarpıyor

Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Antalya Yat Limanı açıklarında yoğunlukla görülen denizanalarına karşı, ”Sopayla aldığım halde vücudumuzun çıplak noktalarında hemen etkisini gösterdi’‘ sözleriyle uyardı.

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Kızıldeniz’den gelerek Akdeniz ve Ege sahillerine yerleşen ve burada hem balıklara hem de balıkçılara zarar veren başta balon balığı olmak üzere aslan balığı, denizkestanesi gibi göçmen türlerin sayısı 65’e yükseldi. Küresel ısınma ve Süveyş Kanalı’nın derinleşmesi nedeniyle göç eden türler, Akdeniz’i kendilerine yurt edindi.

Akdeniz Üniversitesi’nden (AÜ) Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Antalya Yat Limanı açıklarında denize girenlerde elektrik çarpmasına benzer yakınmalar olduğunu belirtti.

Özellikle ekim-kasım ayları arasında göç ederken yer değiştiren ve kıyıya yakın noktalarda deniz tabanında görülen bu denizanalarından her bir metrekarede bir tane gördüklerini anlatan Prof. Dr. Gökoğlu, “Çok yakıcı uzantıları var. Sopayla aldığım halde vücudumuzun çıplak noktalarında hemen etkisini gösterdi. Balıklara bir zararı yok. Besinin bol olduğu yerlerde olur bu denizanaları. Denize giren vatandaşlar dikkatli olsunlar” ifadelerini kullandı.