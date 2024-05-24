Denizaltı enkazı 80 yıl sonra bulundu

İkinci Dünya Savaşı sırasında batan ‘Harder’ adlı denizaltının enkazı bulundu.

Görsel: BBC

‘Daha sert vur’ sloganıyla yola çıkarılan ‘USS Harder’, en çok Japon savaş gemisini batıran denizaltıydı. 29 Ağustos 1944’te 79 kişilik mürettebatıyla birlikte sulara gömülmüştü.

Enkaz, 80 yıl sonra Güney Çin Denizi’nde, Filipinler’in kuzeyindeki Luzon adası açıklarında suyun 3 bin fit (914 m) bulundu.

İkinci Dünya Savaşı sırasında kaybedilen 52 ABD denizaltısını bulmayı amaçlayan ‘Lost 52’ projesi kapsamında aranan ‘Harder’ omurgası üzerinde dik durur ve nispeten sağlam halde göründüğü bildirildi.

ABD Donanması Tarih ve Miras Komutanlığı’na (NHHC) göre son devriyelerinden birinde dört gün içinde üç Japon destroyerini batırıp ikisine ağır hasar veren denizaltı, Japonları savaş planlarını değiştirmeye zorlayarak zafere katkıda bulunmuştu.