Deniz Zeyrek: Yargıtay üyeleri Anayasa’yı, yasaları, bireysel başvuru hakkını ve bu konudaki yetkinin kimde olduğunu hepimizden iyi biliyorlar

Anayasa Mahkemesi’yle Yargıtay arasındaki Can Atalay davası krizi konusunda çok yazı ve yorum okumuşsunuzdur. Bugün sizinle konuyla ilgili çok sağlam bir kaynağımdan öğrendiğim yeni bir bilgi paylaşmak isterim. Emin olun Yargıtay üyeleri, Anayasa’yı, yasaları, bireysel başvuru hakkını ve bu konudaki yetkinin kimde olduğunu hepimizden iyi biliyorlar. Yazacakları hiçbir gerekçenin, Anayasa Mahkemesi kararlarının kesin ve bağlayıcı olduğu gerçeğini değiştirmediğini de bizden iyi biliyorlar. Peki o zaman neden böyle bir karar verip ülkede bir devlet krizi çıkarma yolu seçtiler. Konuyu soruştururken kaynağım aynen şu yanıtı verdi: “Sonunda Anayasa Mahkemesi’nin dediği olabilir, ancak çıkacak bu kriz, iktidara ‘bakın gördünüz mü bu konuda mevzuatta sorun var, gerekli yasal ve Anayasal değişiklikleri yapalım’ deme fırsatı verecek.”
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