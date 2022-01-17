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Yaramazlara biraz batar!

Deniz Zeyrek: Yaptıklarına bakılırsa, iktidar umutsuzluğun pençesinde

Böyle bir ortamda insan ülkeyi yönetenlerden ne bekler?

Üretimi ve istihdamı, ülkenin gelir kaynaklarını arttırmasını, Zamların nedenlerini ortadan kaldırmasını, fiyat istikrarını sağlamasını ve insanlara yaşanabilir bir ülke sunmasını.


Peki bizim iktidar ne yapıyor?

Öncelikle hesap vermek, sorunları çözmek yerine, “dış güçler” gibi bahane üretiyorlar. İnsanlara umut vermek, üretimi, istihdamı, istikrarı artırmak bir yana, zamlar yokmuş, her şey günlük gülistanlıkmış gibi davranıyorlar.

Zamları, hayat pahalılığını gündeme getirenleri “terörist” ya da “hain” ilan ediyorlar.

Bununla da yetinmiyor, eski defterleri karıştırırken buldukları şeylerle muhalefet partilerini köşeye sıkıştırmaya çalışıyorlar.

Başarılı siyasetçiler kendilerini anlatır. Umutsuz siyasetçiler rakiplerini kötüler, rakiplerine saldırır. Yaptıklarına bakılırsa, iktidar umutsuzluğun pençesinde.

Deniz Zeyrek’in yazısı

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