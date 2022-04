Deniz Zeyrek: Ülkenin muhalefeti hep ‘savunmada’

İktidarın her an savunmada ve hesap verir konumda olması gerekirken hep taarruzda olması büyük bir iletişim başarısı. Bunu sağlamak gerçekten büyük bir iletişim gücü gerektirir ve iktidar bu güce sahip. Bir çok alanda başarısız olmalarına karşın algı yaratma ve kamuoyunu, siyaset gündemini istediği gibi şekillendirmede mahir. İktidarın devletin bütün imkanlarını bunun için seferber ettiği gerçeğini de unutmamak gerekir. İktidarın bu başarısının altında yatan bir başka önemli unsur da muhalefet partilerinin iletişim ve propaganda konularındaki başarısızlığı/beceriksizliği. Mutfak yanıyor, tencere kaynamıyor, halk perişan, iktidarı sıkıştırmak için her türlü konu ve malzeme mevcut ama ülkenin muhalefeti hep “savunmada”.

Deniz Zeyrek’in yazısı