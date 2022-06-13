Deniz Zeyrek: Türkiye’de üretimi bitir, Venezuela’dan ithal et

Çiftçimiz, uçsuz bucaksız tarım arazilerini tohumsuzluktan, gübresizlikten, susuzluktan, mazotsuzluktan boş bırakırken Venezuela’ya kim gider ki buğday üretmeye? Sanıyor musunuz ki sorun toprakta? Sorun zihniyette! Buldukları çözüme bakın: Türkiye’de üretimi bitir. Venezuela’dan ithal et! Tıpkı şeker gibi. Şeker fabrikalarını, en büyük şeker ithalatçısına satan bir iktidardan daha nasıl bir çözüm beklenebilirdi ki? Yeterki onlardan olan birileri para kazansın. Ülke yoksullaşsa, yoksun hale gelse de mühim değil!
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