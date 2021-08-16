Deniz Zeyrek: Türkiye’de görevini ‘layıkıyla’ yapan iki bürokrat var

Türkiye’de görevini “layıkıyla” yapan iki bürokrat var. Biri Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun. Diğeri RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin. Neden mi?

Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (kısaca hükümet) ve belediyeler doğal olarak eleştirilerin hedefi oldu. Eleştirilere verecek yanıt yoktu. İletişim Başkanlığı, hemen bir medya stratejisi oluşturdu. Hükümeti eleştirenler, başka ülkelerden yardım isteyenler, “hesabı sorulmalı” diyenlere karşı saldırıya geçildi. “Hesap sormak ne demek? Darbe mi istiyorsunuz” tarzı abuk sabuk açıklamalar yapılmaya başlandı. Peşi sıra RTÜK devreye sokuldu. Felaket haberlerini verenlere ağır para cezaları kesildi.

Hektarlarca ormanın yandığını, göz göre göre dere yataklarında kurulmuş kentlerin sele kapıldığını, büyük can ve mal kaybı yaşandığını, yeterli uçak olmadığını, Somali’de hükümetten alacaklı olan yandaş müteahhitleri kurtarmak için o ülkeye 30 milyon dolar yardım gönderen devletin, Türkiye’de IBAN numarası vererek 4.5 milyon TL ve 5 milyon dolar yardım topladığını kimse duymasın!

Deniz Zeyrek’in yazısı