Deniz Zeyrek: THK düşmanın mı?

Cuma namazından çıkan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan açıklamalar yapıyor. Amacı siyasi rakiplerini mat etmek: “Türk Hava Kurumu’nun elinde uçaklar varmış, neye göre söylüyorsun neyi biliyorsun? Türk Hava Kurumu’nun şu anda elinde buralarda rahatlıkla kullanılabilecek uçak yok. Bunlar duymaz uydurur kabilinden konuşuyor.”
Ne yani? Bu trajik durum için sevinelim mi şimdi? Türk Hava Kurumu düşmanın mı? Türk Hava Kurumu’nda yangınları söndürecek durumda uçak olmaması iyi bir şey mi? Peki bunun sorumlusu kim? Gazeteciler mi? Muhalefet liderleri mi? 20 yıldır bu ülkeyi kim yönetiyor?