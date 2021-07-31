Diken

Yaramazlara biraz batar!

Deniz Zeyrek: THK düşmanın mı?

Cuma namazından çıkan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan açıklamalar yapıyor. Amacı siyasi rakiplerini mat etmek: “Türk Hava Kurumu’nun elinde uçaklar varmış, neye göre söylüyorsun neyi biliyorsun? Türk Hava Kurumu’nun şu anda elinde buralarda rahatlıkla kullanılabilecek uçak yok. Bunlar duymaz uydurur kabilinden konuşuyor.”

Ne yani? Bu trajik durum için sevinelim mi şimdi? Türk Hava Kurumu düşmanın mı? Türk Hava Kurumu’nda yangınları söndürecek durumda uçak olmaması iyi bir şey mi? Peki bunun sorumlusu kim? Gazeteciler mi? Muhalefet liderleri mi? 20 yıldır bu ülkeyi kim yönetiyor?


Deniz Zeyrek’in yazısı

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Marmaris’te ne bir yetkili ne de bilgi veren var: ‘Geç kalsaydık diri diri yanacaktık’

Muğla’nın Marmaris ilçesinde iki gün önce çıkan orman yangını hala kontrol altına alınamadı. Bölgedeki halk ise adeta kaderiyle baş başa bırakıldı. Diken’e konuşan Marmaris KOD 48 Çevre Koruma Derneği Başkanı Ufuk Ersan Tavityan, “Kimse ne yapacağını bilmiyor, halka hiçbir şekilde bilgi verilmiyor. Dün kokuyu ve bahçemize düşen kozalakları takip ederek köyden çıkma kararı aldık. Biraz daha geç kalsaydık çıkamayıp diri diri yanacaktık” dedi.

Profesör uyardı: Yangınlar bir mesaj, önlem alınmalı

Türkiye’yi adeta ateş çemberine alan yangınlar aslında bir uyarı niteliğinde. Diken’e konuşan yangın ekoloğu ve Hacettepe Üniversitesi öğretim görevlisi Prof.Dr . Çağatay Tavşanoğlu, iklim değişikliğine dikkat çekerek, bu yangınların daha da şiddetlisiyle karşı karşıya kalabileceğimizi belirtti ve “Gelecekte dikkatli olmamız için bize bir mesaj. İklim krizinizin ana sonuçlarından biri aşırı hava olaylarının artması. Bu da iç Anadolu da kendini kuraklık olarak gösteriyor. Akdeniz de daha şiddetli yangınlar olarak gösteriyor.” Tavşanoğlu ayrıca yangınların şehre ve köylere inmesi konusunda devletin hazırlıksız olduğunu da söyledi.