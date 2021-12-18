Deniz Zeyrek: Teori yanlış çıktı, durun artık!

Bu tablo, ekonominin kitabını yazan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın uyguladığı ekonomi politikalarının bir sonucudur. Ekonomimiz, Erdoğan ve ekibinin neyi amaçlayarak attığı belli olmayan adımları yüzünden “paradan para kazanma” kısır döngüsüne girmiş durumda.

Artık kimsede “döviz kurları bu seviyede kalır, hatta düşer” beklentisi kalmadı.

İnsanlar, bu yüksek kurlara rağmen döviz almaya devam ediyor.

Türkiye’nin “milli ve yerli” olmakla en çok övünen iktidarının en başarılı olduğu şey ne yazık ki Türk Lirası’na olan güveni onarılmaz bir şekilde sarsmak oldu.

“Faiz sebeptir, enflasyon sonuç” teorisinin yanlış olduğunu çok ağır bir bedel ödeyerek gördük.

Artık, işi bilenlere kulak vermek, ekonominin yapısal sonuçlarına eğilmek lazım.

Aksi takdirde, durum her geçen gün biraz daha kötüleşecek.

Deniz Zeyrek’in yazısı