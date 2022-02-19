Deniz Zeyrek: Tarkan’ı hedef yapanların durumunu özetleyen bir Sovyet fıkrası anlatmak isterim

Tarkan’ın son şarkısı “geççek” üzerinden iktidar yanlılarının başlattığı sosyal medya lincini görünce aklıma o günler geldi.

“Bitecek geçecek gidecek” diye diye işi tamamladığım o büyük tarlaları düşündüm. O umut olmasa o işler de tarlalar da zor biterdi. Aç kalırdık.

Tarkan’ın dillendirdiği o umut ve yaşama sevinci olmasa da bu hayat çekilmez.

Tarkan’ın başına gelenle ilgili çok şey yazılabilir ama ben Tarkan’ı hedef yapanların düştüğü durumu çok güzel özetleyen bir Sovyet fıkrasını aktarmak isterim:

“Bir sarhoş, Kremlin’in dış duvarlarında yöneticiler aleyhine ‘kahrolsun’ ile başlayan ve bazı sıfatlarla devam eden sloganlar atıyormuş.

İki KGB ajanı hemen koluna girmiş ve Stalin’in önüne götürmüşler: ‘Efendim yöneticiler aleyhine sloganlar atıyordu.’

Stalin sarhoşa sormuş: ‘Niye öyle diyordun?’ Sarhoş yanıt vermiş: ‘Efendim ben hiç isim zikretmedim ki… Savaşta olduğumuz Almanya’nın liderlerini kastediyordum.’

Ajanlardan sarhoşun hiç isim kullanmadığını teyit eden Stalin, dışarıdaki görevlilere KGB ajanlarının tutuklanması emrini vermiş: ‘Bu olumsuz sıfatları duyunca akıllarına ilk ben mi geliyorum?’”

Deniz Zeyrek’in yazısı