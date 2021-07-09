Deniz Zeyrek: Tarihe şarkılardan dahi korkan siyasetçiler olarak geçecekler

“Demokrat” olmakla övünen, Diyarbakır meydanında Şivan Perver’e “megri megri” söyleten AK Parti iktidarı, şarkıları tehlike olarak gören bir iktidar oldu.

Nihayetinde 1989’da söylenmeye başlanan (bugün youtube’daki sadece bir kanalda dahi 6.5 milyon kez dinlenmiş olan) bir şarkı 2021’de, yani tam 23 yıl sonra suç kanıtı sayıldı. RTÜK, “Cemo” isimli şarkı söylendi diye Halk TV’ye ağır bir ceza verdi.

Buna da 2011’deki mahkeme dosyası ve bu dosyanın eleştiri konusu olduğu gazete haberleri gerekçe gösterildi.

RTÜK’e söyleyecek sözüm yok. Hepsi emirleri yerine getiriyor.

Sözüm “Demokrat” ve “Özgürlükçü” olduklarını her fırsatta dile getiren, bununla övünen Binali Yıldırım, Numan Kurtulmuş, Ömer Çelik, Mahir Ünal, Abdulhamit Gül, Yalçın Akdoğan, Ali İhsan Arslan gibi AK Parti’lilere…

Askeri vesayetin en güçlü olduğu zamanlarda dahi olmayan, onların iktidarında oldu diye herhalde gurur duyuyorlardır.

Artık kendilerini kandırmayı bırakıp kabul etmeleri lazım:

Demokrat da değiller, özgürlükçü de…

Böyle devam ederlerse, hepsi tarihe farklı fikirlere tahammül edemeyen, şarkılardan dahi korkan, “şarkıya ceza” gibi antidemokratik uygulamalara ses dahi çıkaramayan siyasetçiler olarak geçecekler.

Tıpkı geçmişin yasakçıları gibi.

Deniz Zeyrek’in yazısı