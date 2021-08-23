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Yaramazlara biraz batar!

Deniz Zeyrek: Taliban hükümetini fiili tanımanın kırmızı çizgileri belirlendi

Diplomatik kaynaklar, “Mehmetçik, Kabil’de Taliban’a ve çatışma riskine rağmen kalmaz. Haliyle yeni kurulacak Talibanlı Afgan hükümetiyle bir anlaşma imzalamak gerekir” görüşündeler.

Taliban’la olası anlaşma yeni kurulacak Taliban hükümetinin de fiili olarak tanınması anlamına gelecek. Türkiye, bu fiili tanımanın kırmızı çizgilerini “Meşru bir hükümet kurun, hükümette eski Cumhuriyet hükümetinin unsurlarına da yer verin, uluslararası anlaşmalara bağlı kalın, terörle aranıza mesafe koyun” olarak belirledi.


Deniz Zeyrek’in yazısı

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Bana ‘milli iradeciliğin’ resmini yapabilir misin, ileri demokrat!

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