Deniz Zeyrek: Soylu asıl sert kayaya AK Parti içinde çarptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 Mayıs 2021 günü Habertürk TV’de katıldığı programda suç örgütü lideri Sedat Peker’e koruma verilmesi meselesini açıklarken, kendisinden önceki yöneticileri işaret ederek riskli bir yol seçti. Sedat Peker’e karşı durmak isterken, AK Parti camiasından önemli isimleri de karşısına aldı.

Soylu, zaten AK Parti içinde destek bulmakta zorlanıyordu. Bir de Mart 2015’ten Eylül 2020’ye dek (Kendi görev süresi dahil) her yıl düzenli bir şekilde yenilenmiş bir koruma kararının bütün vebalini kendisinden önceki yetkililere yıkmak isteyince, Erdoğan’ın kıymet verdiği isimleri de karşısına almış oldu. Bir anlamda, asıl sert kayaya AK Parti içinde çarpmış oldu.

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Deniz Zeyrek’in yazısı