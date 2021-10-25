Diken

Yaramazlara biraz batar!

Deniz Zeyrek: Sonuçlar biliniyorken bu adımı neden attınız?

Şu soruyu sorma hakkımız olmaz mı? “Böyle bir hamlenin millete ve ülkeye getireceği olumsuz sonuçlar biliniyorken bu adımı neden attınız?”

Eminim Erdoğan’ı kayıtsız şartsız destekleyenler “Emperyalistlere karşı dik duruyor” karşılığını verecekler. Peki bir soru daha soruyorum: “O emperyalistlerin şahı Donald Trump, Rahip Brunson konusunda etmedik hakaret bırakmadı. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence gelip Ankara’da meydan okudu. Ne oldu?”


Hadi bu soruya da ben cevap vereyim: Erdoğan’ın “Bu fakir iktidardayken o teröristi (Brunson’ı) vermem” sözlerine karşın, Brunson tek celsede özgürlüğüne kavuştu ve aynı gün özel bir uçakla ülkesine döndü. O kavga nedeniyle olan ekonomimize oldu, biraz daha yoksullaştık. Kimse de “Ne oldu anti emperyalist duruşunuza? Madem Brunson’ı gönderecektiniz, biz bu bedeli niye ödedik?” diye sormadı.

Benzer bir süreci, gazeteci Deniz Yücel konusunda yaşadık. Almanya’nın eski Şansöylesi Angela Merkel bastırdı ve Deniz Yücel serbest kaldığı gibi Almanya’ya gitti.

Deniz Zeyrek’in yazısı

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