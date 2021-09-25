Deniz Zeyrek: Sizce halkta hangisi daha çok karşılık bulur?

Erdoğan’dan 2023 seçimleri öncesinde en çok “yerli ve milli” ifadesini duyacağız. Yoğun bir şekilde “Antiemperyalist” bir dil de kullanacak olan Erdoğan’ın en önemli siyasi kozlarından biri ise “dini söylem” olacak. “Kürt sorunu yoktur, biz çözdük” yaklaşımı sergileyen Erdoğan, aynı zamanda “milliyetçi” bir tavır da sergileyecek. Erdoğan’ın 2023 öncesinde söylem değişikliğine gideceğini, daha fazla demokrasi, daha fazla özgürlük vaat edeceğini düşünen, yeni bir çözüm süreci bekleyenler büyük bir hayal kırıklığı yaşayacak.

Ez cümle; bir tarafta muhalefetin elinde bu kadar önemli kozlar, diğer tarafta Erdoğan’ın elinde “beka siyaseti”… Sizce halkta hangisi daha çok karşılık bulur?

Deniz Zeyrek’in yazısı