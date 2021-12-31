Deniz Zeyrek: Siyasi sonuçları tahmin edemeyecekleri kadar ağır olur

İktidar mensupları İBB’nin elemanları arasında terör iltisaklılar olduğunu iddia ederken bir kaşık suda fırtına koparıyor.

İktidar cenahında İmamoğlu’nun görevden alınması, yerine de kayyum atanması dahi konuşulmaya başlandı.

Peki bunu yaparlarsa ellerine ne geçer?

Hiçbir şey!

Tersine siyasi sonuçları, tahmin edemeyecekleri kadar ağır olur.

Zaten CHP tabanında Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıkan “aday İmamoğlu olsun” diyen ciddi bir kesim var.

İstanbul seçimlerini iki kez kazanan ve böyle bir gerekçeyle görevden alınan İmamoğlu’nu artık kimse tutamaz.

İmamoğlu’nu kıskançlıktan bir kaşık suda boğmak isteyen CHP’liler dahi, İmamoğlu’nun etrafında kenetlenir.

HDP’nin eski genel başkanı Selahattin Demirtaş beş yıldır çok ciddi suçlamalarla cezaevinde tutulduğu halde bugün nasıl milyonları yönlendirebiliyorsa, böyle bir mağduriyetin ardından İmamoğlu, Türkiye’nin en güçlü siyasi figürü haline gelmez mi?

Deniz Zeyrek’in yazısı