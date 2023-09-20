Deniz Zeyrek: Sinan Oğan seçimlerden sonra arabasını değiştirdi, 12 milyon liralık bir Alman arabasına biniyor artık

Sinan Oğan, Cumhur İttifakı’nın bir mensubu olarak iktidara gelmeyi başardı. Ancak 7 Mayıs’ta TRT ekranında sıraladığı vaatler konusunda sus pus oldu. Aynı zamanda hemşerim olan yakın bir arkadaşım, geçenlerde “Biliyor musun Sinan Oğan seçimlerden sonra arabasını değiştirdi. 12 Milyon liralık bir Alman arabasına biniyor artık” dedi. Ben gayet normal karşıladım. Mensubu olduğu Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı göçmen konusunda yeniden “mültecilere olan ev sahipliğine aynen devam edeceğiz” noktasına gelmesine Oğan ya itiraz edecekti ya susacaktı. Demek ki susmayı tercih etti. Arkadaşım şöyle bir detay verdi: “Sordum, ‘Iğdırlı bir galericinin arabası’ dedi.”
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