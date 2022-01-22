Deniz Zeyrek: Sezen Aksu’yu bugün topa tutanları 10 yıl sonra kim hatırlayacak?

Sezen Aksu’nun şarkısı sizi rahatsız edebilir. Linç etmeniz şart mı? Dinlemezsiniz olur biter. Bir yazarın fikrini beğenmeyebilirsiniz. Okumazsınız olur biter. Bir televizyon programını beğenmeyebilirsiniz. İzlemezsiniz olur biter. Okuyucusu olmayan yazar, dinleyicisi olmayan şarkı(cı), izleyicisi olmayan televizyon programı zaten yok olur gider. Ancak okuyanı, dinleyeni, izleyeni varsa onlara da saygı göstermeniz gerekir.

Üzerinden 442 yıl geçmesine karşın Takiyuddin unutulmadı. Eserleri müzelerde sergileniyor. Sadece üç yıl açık kalmasına karşın İstanbul Rasathanesi tarih kitaplarında anlatılıyor. Peki o rasathaneyi düşman ilan edenler nerede? Kim hatırlıyor?

Sezen Aksu’yu üç kuşak dinledi, daha nice kuşaklar dinleyecek. Peki Sezen Aksu’yu bugün topa tutanları 10 yıl sonra kim hatırlayacak?

Deniz Zeyrek’in yazısı