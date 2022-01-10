Deniz Zeyrek: Sanki yenilgiyi şimdiden kabullenmiş gibiler

İktidarın yaratmaya çalıştığı korku iklimi en çok sosyal demokratları etkiliyor. En çok CHP tabanında karamsarlık yaratıyor.

Bir tek sosyal demokratlar ve CHP tabanı karamsar.

Okumuş aydınların dahi çok prim verip her yerde dillendirdiği şu söylemler sosyal demokrat/sol camiada tekrarlanıp duruyor:

“Seçim yapmamak için elinden geleni yapacaklar, ülkeyi karıştıracaklar.”

“İstanbul’daki gibi genel seçimler de normal olmayacak.”

“Tayyip Erdoğan, seçimi kaybetmemek için her yola başvuracak.”

“YSK’yı ve il/ilçe seçim kurullarını bağladılar. Oyları tek tek saysak bile seçimi YSK’da kazanacaklar.”

“Seçimi kaybetseler dahi bırakmayacaklar, o kadar silahlı milisleri var artık.”

“Cumhurbaşkanı adayı olmasın diye Ekrem İmamoğlu’nu tutuklayıp, İstanbul’u alacaklar.”

Sanki yenilgiyi şimdiden kabullenmiş gibiler. Sanki “20 yıldır başaramadık, bu kez de başaramayacağız” inancındalar.

Deniz Zeyrek’in yazısı