Deniz Zeyrek: Sanki ülkeyi muhalefet bu hale getirdi de Erdoğan iktidara geldiğinde düzeltmeyi vaat ediyor

Türkiye garip günler yaşıyor. Sizden aşağıdaki “-cek/-caklı” cümleleri okumanızı rica ediyorum:

“Çalışanlarımızın kazançlarını koruyacağız. Maaşları enflasyona ezdirmeyeceğiz. Hayat pahalılığını çözeceğiz. Tüm Türkiye’ye söz veriyoruz. Bugünkü sorunları biz çözeceğiz.”

Sizce bu cümleler kime aittir? Ben sözün kaynağını bilmesem, aynı soru bana sorulsa muhtemelen bazı muhalefet liderlerinin isimlerini peş peşe sayarım: Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ali Babacan, Muharrem İnce, Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu, Gültekin Uysal, Muharrem İnce… Neden mi bu isimleri sayarım? Çünkü, siyasette “-cek/-cak” ekiyle biten cümleler gelecek zamanı anlatır ve vaat içerir. Bu yüzden de “-cek/-cak” ile biten vaat cümlelerini kursa kursa muhalefet liderleri kurar. Ancak gelin görün ki biraz önce aktardığım cümleler 20 yıldır iktidarda olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ait. Kendisi Zonguldak’ta yapılan bir açılış törenine uzaktan katıldı ve bu vaatleri sıraladı ve iktidar medyası da bu sözleri manşetlerine taşıdı. Sanki ülkeyi muhalefet bu hale getirdi de Erdoğan iktidara geldiğinde düzeltmeyi vaat ediyor.

Deniz Zeyrek’in yazısı