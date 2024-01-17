Yaramazlara biraz batar!

Deniz Zeyrek: Sanırsınız dokuz Mehmetçiğimizi şehit edenler CHP gençlik kolları üyeleri!

İktidarın en iyi yaptığı şeyin kendi kusurlarını başkalarına yüklemek olduğunu daha önce defalarca yazmıştım. O nedenle tek tek olay olay tekrarlamayacağım, son olayı anmakla yetineceğim. Malumunuz, son terör saldırısından sonra hemen CHP’ye ve Anayasa Mahkemesi’ne saldırmaya başladılar. Sanırsınız dokuz Mehmetçiğimizi şehit edenler CHP gençlik kolları üyeleri! Sanırsınız dokuz Mehmetçiğimizi şehit edenler Anayasa Mahkemesi üyeleri! Terör örgütü PKK’yı ve en büyük destekçisi ABD’yi bir kenara bırakıp koro halinde CHP’yi ve Anayasa Mahkemesi’ni suçluyorlar. Biri de çıkıp, Cumhur İttifakı üyesi olmayan bütün partileri, PKK destekçisi ilan ediyor.

Deniz Zeyrek’in yazısı


SON HABERLER

Akşam Postası / 17 Ocak 2024

Bugün neler oldu, Türkiye neyi konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam saat 6’da Diken’in özel içerikleriyle birlikte başlık başlık öğrenin.

Britanya’da çocuklara kemoterapiden çok daha hafif bir tedaviye başlandı

Britanya’da kanser hastası bazı çocuklara kemoterapiden çok daha az toksik olan yeni bir tür ilaç tedavisine başlandı. BBC Türkçe’nin aktardığına göre 11 yaşındaki Arthur, kan kanseri (lösemi) nedeniyle Londra’daki Great Ormond Street Hastanesi’nde bu tedaviyi ilk deneyenlerden biriydi. Ailesi, kemoterapinin tersine Arthur’un kendisini daha hasta hissetmesine neden olmayan bu tedaviyi ‘karanlığı aydınlatan ışık’ olarak adlandırıyor. […]

’10 bin adım efsanesi’ne bir darbe daha

Geleneksel görüş, uzun ve sağlıklı bir yaşama giden yolculuğun (her gün) 10.000 adımla başladığını söylüyor. Hareketsiz bir yaşam tarzına sahip kişiler için bu, muhtemelen sürdürülmesi çaba isteyen bir hedef. Bununla birlikte, bir süredir bu bilginin yanlış olduğu da bilinmekte.