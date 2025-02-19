Deniz Zeyrek: 'Sahte içki devletin eseridir' dersem yalan olur mu?

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2010 yılında aynı içkinin bir litresi için maktu ÖTV miktarı 51 lira 88 kuruşken bugün bin 365 lira 71 kuruş.

Sadece vergideki 15 yıllık artış yüzde 2 bin 553.

Şimdi elinizi vicdanınıza koyun ve söyleyin:

Bu fahiş vergiler sahte içkiyi teşvik değil nedir?

İnsanlar pahalı olduğu için alkol almaktan vazgeçiyor mu?

Maalesef hayır.

Tersine, alkollü içkiye ucuz bir şekilde ulaşma çabasına giriyor, bazen de ucuz olduğu için gayri yasal yöntemlerle üretilip piyasaya sürülmüş içkileri alıyorlar.

Bu da maalesef ölümlerle de sonuçlanan o olayların yaşanmasına neden oluyor.

Bu durumda “sahte içki devletin eseridir” dersem yalan olur mu?

– İkinci boyut, sosyal yaşamı dizayn etmekle ilgili bir durum.

Sahte içkiler en çok merdiven altı ortamlarda üretilmesine ve piyasada el altından satılmasına karşın, haberleri servis eden kurumlarımız, sanki bütün sahte içkiler eğlence mekanlarında, barlarda, meyhanelerde satılıyormuş gibi bir algı yaratmaya çalışıyorlar.

Bu algıyı yaymak için de yok efendim şu lokantada sahte içkiden şu kadar insan ölmüş, yok efendim şu lokantada şu kadar sahte içki yakalanmış gibi dedikodular yayıyorlar.

İnsanlar alkollü içki satılan mekanlara gitmesin diye ortaya konulan bu çaba, kentleri sosyal olarak şekillendirme çabasının da bir sonucu olsa gerek.

Deniz Zeyrek’in yazısı