Deniz Zeyrek: Saf kötülükle karşı karşıyayız

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Saf kötülükle karşı karşıyayız. Ülkeyi yönetenler, kindar bir motivasyonla hareket ediyor. Kinlerinin yarattığı kötülüğün rehberliğinde ilerliyorlar. Devletin, kolluk kuvvetlerinin ve yargının gücünü kendi hırslarını tatmin etmek için kullanmaktan çekinmiyorlar. Moslow’un dediği gibi dengeli olmak zorundayız.

İktidar tarafından üzerimize boca edilen kötülükleri görmezden gelirsek Polyanna gibi oluruz. Bu kötülükler yüzünden umutsuzluğa kapılırsak da kötülüğe teslim oluruz. Bu kötülüklere karşı duran o gençler bedel ödemek pahasına iyilik için savaşıyorlar. İnsan iyilikle yücelir. İyilik de mücadeleyle çoğalır.

Saf kötülüğe karşı iyilik için savaşmak, kötülüğü defetmek zorundayız. Çok zor olduğunu biliyorum ama başarabiliriz. Bu cennet ülkenin kötülerden ve kötülükten kurtulması için hepimize büyük görevler düşüyor. İyiliğin, dayanışmanın yüceltildiği şu Bayram günlerinde iyilik için mücadeleye devam.

Deniz Zeyrek’in yazısı