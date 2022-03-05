Deniz Zeyrek: ‘Profesyonellerden oluşan kabine’ teorisi çöktü

2018’de kurulan Cumhurbaşkanlığı kabinesindeki 16 bakandan altısı ilk üç yılda değişti. Zaman Zaman başka bakanların isimleri de “gidecek bakanlar” listelerinde çıkıyor.

Farkındaysanız gidenlerin hepsi profesyonel, gelenlerin hepsi siyasetçi.

Demek ki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin temel dayanağı olan “sektörden gelen profesyonellerden oluşan kabine” teorisi çöktü. Başlangıçta siyaseti dışlayan sistem, yeniden siyasetçilere ihtiyaç duymaya başladı. Bakın göreceksiniz: Bu trend devam edecek yeni sistem, en güvendiği unsurlarını yolda döke döke bitiş çizgisine ilerlemeye devam edecek.

Deniz Zeyrek’in yazısı