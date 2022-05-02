Deniz Zeyrek: Prens Selman, o fotoğraflara içten içe gülecektir

Erdoğan ve kabinesi de kötüleşen ekonomi nedeniyle Kaşıkçı cinayetinin baş sorumlusu Prens Selman’ın ülkesi Suudi Arabistan’a gitmek zorunda kaldı. Nuri Said’in 1950’lerde “biz size geliriz” diye seslendiği Türkiye 2022’de işte bu halde. Emin olun, Türkiye heyetinin umre fotoğraflarıyla taçlanan Suudi Arabistan ziyareti, gözümüze sokularak işlenen kanlı bir cinayetin hikayesinin finali olarak Türkiye tarihine geçecektir. Prens Selman, o fotoğraflara bakarken, kuş sütünü eksik etmediği ev sahipliğiyle Türkiye’yi yönetenlere Kaşıkçı cinayetini nasıl unutturduğunu düşünüp, içten içe gülecektir. Bizim gelecek nesiller ise on yıllar boyunca 3-5 milyar dolar için böyle bir vicdansızlığa nasıl imza atıldığını sorup duracaktır birbirlerine.

Deniz Zeyrek’in yazısı