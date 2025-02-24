Deniz Zeyrek: Özgür Özel ve çekirdek ekibi hala kurultay hesaplaşması içinde

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Görüyorum ki Özgür Özel ve çekirdek ekibi hala kurultay hesaplaşması içinde.

Hâlâ “Kurultayda bizimle değildiniz” diyerek birçok CHP’liyi sistemin dışında tutma çabası içinde.

Sistemin dışında tutulanlar da haliyle yönetimin yanında değil karşısında konumlanmış vaziyette.

İki tarafın da fark etmesi gereken şey şudur:

CHP’ye ve İmamoğlu’na yönelik baskılar, saldırılar topyekûn geliyor.

CHP bunlarla ancak birlik olup, topyekûn mücadele edebilir.

CHP yönetimi, (kendi kişisel hırslarıyla yola çıkıp partiye “Ya benimdir ya kara toprağın” diye bakanlar dışında) partideki bütün gruplarla ortak bir zemin yaratmak zorundadır.

Deniz Zeyrek’in yazısı