Deniz Zeyrek: Otelin iki katının kaçak olduğunu iddia eden bir kaynağım, 'Hatta otel belgeyi aldığında üst katta restoran da yoktu' dedi

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Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, itfaiye raporlarının olumlu olduğunu açıklayarak sorumluluğu Belediye’ye yıkmaya çalıştı ama bir kaynağım durumun öyle olmadığını, mevzuata göre Bakanlığın denetim konusunda tam ve tek yetkili olduğunu söyledi.

Bu otelin en üstteki iki katının kaçak olduğunu iddia eden bir kaynağım, “Hatta otel belgeyi aldığında üst katta restoran da yoktu” dedi.

Yangın söndürme tesisatlarının, yangın çıkışlarının her yıl denetlenmesi gerektiğini de söyleyen kaynağım, “Bu ölçekte bir yangın felaketi yaşandıysa, otelde yangın tertibatı yeterli değildir. Bu da denetimin hakkıyla yapılmadığını gösteriyor” yorumunu yaptı.

Bir başka sorun da itfaiye meselesi.

Kartalkaya’ya gidenler bilir. Yangın ya da acil durumlarda oteller bölgesine gitmek, kış koşullarının da etkisiyle hayli vakit alıyor. O nedenle, özellikle de okulların tatil olduğu bu dönemde oteller bölgesindeki itfaiye varlığını da artırmak gerekiyordu.

Ez cümle, Kartalkaya’da yaşanan felakete “kader” deyip geçemeyiz.

Sorumlulukları olan herkesten hesap sormak gerekir.

Deniz Zeyrek’in yazısı