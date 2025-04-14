Deniz Zeyrek: Operasyon sonrası gelinen nokta Erdoğan'ı memnun etmiyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmalarında sık sık “Merak etmeyin turpun büyüğü torbada” demeye başladı. Son konuşmasında ise firari sanıklar ele geçirildiğinde turpun büyüğünün ortaya çıkacağını söyledi. Erdoğan’ın aradan geçen üç haftada kesin bulgularla siyasi rakiplerini köşeye sıkıştıracağına, ‘-cek, -cak’ ile biten cümleler kurmak zorunda kalması eminim en çok Erdoğan’ı rahatsız ediyordur. Bu arada “Firariyi yakalarsak her şeyi çözeceğiz” bilgisini Erdoğan’a bizzat soruşturmayı yürüten yargı mensuplarının verdiğini tahmin etmek için de çok zeki olmamız gerekmiyor.

İşin Erdoğan’ı rahatsız eden başka boyutları da var: Operasyon sonrasında halkın yüzde 69’u (üç kişiden ikisi) iktidarın ‘İmamoğlu suç örgütü’ kurgusuna inanmadı. Hem Türkiye’de yaşayan insanların çoğunluğu hem bütün dünya İmamoğlu’nun Erdoğan’ın rakibi olduğu için tutuklandığına inanıyor.

İmamoğlu operasyonu herkesin ‘apolitik’ bulduğu ‘Z kuşağı’ gençliğinin birikmiş öfkesini ve enerjisini de ortaya çıkardı. Hükümet karşıtı gösteriler lise seviyesine kadar indi. Eylemler iktidarın halk desteğinin çok düştüğünü de gösterdi. İktidar halkın tepkilerinden etkilenerek kayyum planlarından geri adım atmak zorunda kaldı. İktidarı destekleyen sermaye de genel boykot ihtimali karşısında ecel terleri döktü.

İktidar gündemi belirleme yeteneğini de kaybetti. 19 Mart’tan bu yana gündem CHP ve gençler tarafından belirleniyor. Gelişmeler iktidarın en büyük rakibi CHP’yi de büyüttü. Mağduriyetlerin rüzgârı sadece Ekrem İmamoğlu’nu değil, CHP’yi ve genel başkan Özgür Özel’i de büyüttü. Operasyon sonrası gelinen noktanın Erdoğan’ı memnun etmediğini birçok bilgiye ve veriye dayanarak kesin bilgi gibi yazabilirim.

Deniz Zeyrek’in yazısı