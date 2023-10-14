Diken

Yaramazlara biraz batar!

Deniz Zeyrek: Ne oldu da Erdoğan böyle cılız tepkiler gösteriyor?

Peki ne oldu da seçimlerden önce kıyameti kopartan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve iktidarı şimdi böyle cılız tepkiler gösteriyor? Yanıt açık: Hazinemiz tam takır ve hükümetimiz ABD’den, İngiltere’den, Avrupa’dan borç para bulmaya çalışıyor. Bu ortamda ABD’yi, İsrail’i, İngiltere’yi karşısına almak istemiyor. İnsan bu olup bitenleri görünce “para, sen nelere kadirmişsin” demeden edemiyor. Gördüğünüz gibi ekonomideki başarısızlık, domino taşları gibi eğitimden sağlığa, iç politikadan dış politikaya her alanı olumsuz etkiliyor. Olan Türkiye’ye oluyor!

Deniz Zeyrek’in yazısı


SON HABERLER

GDO pestisit kullanımını artırdı

Genetiği değiştirilmiş bitkilerle (GDO) pestisit kullanımının azalacağı vaadi ‘balon’dan ibaretmiş. Aksine GDO’lu tohumlarla üretilen türler, pestisitlerin kullanımını artırdı.

Arzu Kaprol: Gelecek sürdürülebilir modada

Ürünlerini sürdürülebilir moda anlayışından hareketle tasarlayan Arzu Kaprol, ‘sürdürülebilirliği sadece modaya değil, hayatının her alanına yaydığını’ söylüyor. Tasarımcı Arzu Kaprol ile sürdürülebilir modayı ve bu yoldaki deneyimlerini konuştuk.