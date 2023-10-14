Deniz Zeyrek: Ne oldu da Erdoğan böyle cılız tepkiler gösteriyor?

Peki ne oldu da seçimlerden önce kıyameti kopartan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve iktidarı şimdi böyle cılız tepkiler gösteriyor? Yanıt açık: Hazinemiz tam takır ve hükümetimiz ABD’den, İngiltere’den, Avrupa’dan borç para bulmaya çalışıyor. Bu ortamda ABD’yi, İsrail’i, İngiltere’yi karşısına almak istemiyor. İnsan bu olup bitenleri görünce “para, sen nelere kadirmişsin” demeden edemiyor. Gördüğünüz gibi ekonomideki başarısızlık, domino taşları gibi eğitimden sağlığa, iç politikadan dış politikaya her alanı olumsuz etkiliyor. Olan Türkiye’ye oluyor!
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