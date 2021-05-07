Deniz Zeyrek: Muhalefet milyonlar harcasa iktidar tabanına bu kadar etkili ulaşamazdı

AK Parti’nin çizgi filminde “kaş yapacağım derken göz çıkartılan” durumlar daha bitmedi.

Mesela, “Papağan İksiri”nin Kılıçdaroğlu’na tekrar tekrar söylettiği “128 milyar dolar nerede?” sorusu, AK Parti’nin çizgi filmi sayesinde yaklaşık 10 milyon AK Partili tarafından da tekrar tekrar duyulmuş oldu. Muhalefet milyonlar harcasa “128 milyar dolar nerede” sorusuyla, iktidar tabanına bu kadar etkili bir şekilde ulaşamazdı.

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Yüz kızarmasına iyi gelen formülün olduğu bölümde de Kılıçdaroğlu “dezenfektan mı” diye soruyor. Einstein’a benzeyen kötü kalpli bilim adamı “Hayır yüz kızarmasına iyi gelecek bir formül” diyor. O bölüm de bana doğrudan Ruhsar Pekcan’ı ve Ticaret Bakanlığı’ndaki dezenfektan skandalını çağrıştırdı. Herhalde başta Pekcan olmak üzere, skandala susan AK Parti’liler bu formülü kullanıyor!

Deniz Zeyrek’in yazısı