Deniz Zeyrek: Milyonları çöpe atan AK Partili olunca herkes üstüne soğuk su içmek istiyor

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Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş’un mesajıyla uyandım. Saat 06:00’da Kille Koyu’ndan yazmıştı. Mesaj ekinde de bir video vardı. İş makinaları bütün heybet ve gürültüleriyle kıyıya sıfır yapılmış taş bir binayı yıkıyordu.

Sonrasında Sezer Durmuş’un döktüğü gözyaşlarını bütün Türkiye gördü. Binayı önceki AK Partili Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş yaptırmış. Bina, Orman Bakanlığı’na ait bir araziye baştan sona kaçak yaptırılmış. Kaçak olduğu için ihalesiz yapılmış.

Nihayetinde bina 27 Mayıs 2025 günü sabah 05:30’daki şok bir baskınla yıkıldı. Milli servet, bir AK Partili belediye başkanının keyfi uygulamaları nedeniyle yok oldu gitti.

Şimdi hesap sorma zamanı. Bu iş ve işlemleri CHP’li bir belediye başkanı yapsa şimdi kodesi boylamıştı. Hatta Ekrem İmamoğlu yapsaydı şimdi bütün yandaş medya koro halinde bu konunun üzerinde tepinirdi. Ancak milli servet olan milyonları çöpe atan AK Partili olunca herkes üstüne soğuk su içmek istiyor.

Deniz Zeyrek’in yazısı