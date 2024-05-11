Deniz Zeyrek: Milli Eğitim bakanı, 74 yaşında bir çınarın öldürüldüğünün farkına dahi varamadı

Mevcut Milli Eğitim Bakanı, İbrahim Oktugan Öğretmen bir göçmen gencin tabancasından çıkan kör kurşunlarla öldürüldüğünde, 74 yaşında bir çınarın, 40 yıllık bir eğitim geçmişin öldürüldüğünün farkına dahi varamadı.

Olayı sıradan adli bir vaka gibi gördü.

Cezalar artırılınca, şiddet gösterenler iki ay hapis yattığında sorunun çözüleceğini sandı!

Keşke bu kadar basit olsaydı!

Ne yazık ki iktidar, öğretmeni ihaleyle yandaşlara dağıtılan inşaat ve kitap ihalelerinden, yandaş sendika üzerinden dağıtılan makamlardan, sivil toplum kuruluşu denilerek resmileştirilmeye çalışılan cemaat ve tarikatlardan daha değersiz görmeye devam ettikçe bu tür olaylara daha çok tanık olacağız.

Deniz Zeyrek’in yazısı