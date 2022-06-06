Deniz Zeyrek: Milleti yanlışına ortak etti

Oysa kesin olan şudur: “Hepimizin Cumhurbaşkanı”, bir kısım vatandaşlarına açıktan “sürtük” dedi ve siz ne kadar saklamaya çalışsanız da gerçekler er ya da geç ortaya çıkar. “Hepimizin Cumhurbaşkanı”, bütün eleştirilere rağmen geri adım atmak yerine “Milletimizin diliyle konuştuk” sözleriyle yanlışını sürdürdü, hatta milleti yanlışına ortak etti. Sorarım size: Bu milletin dili ne zamandan bu yana küfür oldu?

Deniz Zeyrek’in yazısı